Kamerun'da katliam gibi kaza! 40 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı - Son Dakika

Kamerun'da katliam gibi kaza! 40 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

27.12.2020 17:55

Orta Afrika ülkesi Kamerun'da 70 kişinin içinde bulunduğu otobüsün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 40 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Afrika ülkesi Kamerun'da kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 40 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Kamerun'da kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Yerel Polis Şefi Polly Ibo yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Yaounde-Fomban yolunda meydana gelen trafik kazasında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını aktardı. Ibo, yaralıların tedavi için başkent Yaounde'ye götürüldüğünü açıkladı.

OTOBÜSTE 70 KİŞİ BULUNUYORDU

Eyalet yetkili Absalom Monono Woloa ise 70 kişilik bir otobüsün batıdaki Foumban kasabasından başkent Yaounde'ye giderken, saat 2 civarında yolda bir insan kalabalığından kaçınmaya çalıştığı sırada bir kamyona çarptığını aktardı.

ÖLÜMCÜL TRAFİK KAZALARI SIK SIK YAŞANIYOR

Öte yandan Kamerun ve Afrika'daki diğer ülkelerde, yolların ve araçların yetersiz bakımı nedeniyle ölümcül trafik kazaları çok sık yaşanıyor.

Kamerun'da katliam gibi kaza! 40 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı
Kamerun'da katliam gibi kaza! 40 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı

Kamerun, Afrika, Polis, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Kamerun'da katliam gibi kaza! 40 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı - Son Dakika Dünya


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