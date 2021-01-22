Kamerun'da trafik kazasında 6 öğrenci öldü - Son Dakika

Kamerun'da trafik kazasında 6 öğrenci öldü

Kamerun'da meydana gelen trafik kazasında 6 öğrenci yaşamını yitirdi.

Kamerun'da meydana gelen trafik kazasında 6 öğrenci yaşamını yitirdi. Ülkenin orta kesiminde yer alan Mbalmayo'nun bölge yetkilisi Pierre Rene Songa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mbalmayo'dan Sangmelima bölgesine giden bir taksi şoförünün yol kenarında okula yürüyen 6 öğrenciye çarptığını ifade etti. Kazada 6 öğrencinin de öldüğünü belirten Songa, aşırı hız yapan taksi şoförünün alkollü olduğunu kaydetti.

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