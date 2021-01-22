Kamerun'da trafik kazasında 6 öğrenci öldü - Son Dakika

Kamerun'da trafik kazasında 6 öğrenci öldü

22.01.2021 10:33
Kamerun'da trafik kazasında 6 öğrenci öldü, System.String[]

Kamerun'da meydana gelen trafik kazasında 6 öğrenci yaşamını yitirdi.

Kamerun'da meydana gelen trafik kazasında 6 öğrenci yaşamını yitirdi.

Ülkenin orta kesiminde yer alan Mbalmayo'nun bölge yetkilisi Pierre Rene Songa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mbalmayo'dan Sangmelima bölgesine giden bir taksi şoförünün yol kenarında okula yürüyen 6 öğrenciye çarptığını ifade etti.

Kazada 6 öğrencinin de öldüğünü belirten Songa, aşırı hız yapan taksi şoförünün alkollü olduğunu kaydetti.

Kamerun, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun'da trafik kazasında 6 öğrenci öldü - Son Dakika


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