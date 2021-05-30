Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı bilim ve kültür şenliği düzenledi - Son Dakika

Türkiye Maarif Vakfı'nın, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlendiği bilim ve kültür şenliğinde 55 proje yarıştı.

Yaounde Nkolfoulou Maarif Kolejinde düzenlenen şenliğe Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, Kamerun Ortaöğretim Bakanı Wilfried Gabsa, eski Başbakan Philemon Yang'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasına yapan Işıkçı, "Aşağı yukarı iki yıldır devam eden salgın döneminde, eminim ki, bu yeni nesil gelecekte yenilik ve kalkınma için insanlığa faydalı olacak birçok proje üretecek ve aileleri de bundan gurur duyacak." dedi.

Konuşmaların ardından, davetliler öğrencilerin yöresel dans gösterileri ve Türkçe şarkılarıyla hoş vakit geçirdiler.

Programın sonunda, davetliler öğrencilerin hazırladıkları stantları ziyaret ettiler.