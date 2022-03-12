Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı, bilim ve kültür festivali düzenledi - Son Dakika
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Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı, bilim ve kültür festivali düzenledi

12.03.2022 18:49
Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı, bilim ve kültür festivali düzenledi

Kamerun'nun başkenti Yaounde'de Türkiye Maarif Vakfı, Nkolfoulou Maarif Lisesi'nde bilim ve kültür festivali düzenledi.

Kamerun'nun başkenti Yaounde'de Türkiye Maarif Vakfı, Nkolfoulou Maarif Lisesi'nde bilim ve kültür festivali düzenledi.

Bu yıl 2.'si düzenlenen festivale, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı ve Kamerun hükümeti yetkililerinin yanı sıra çok sayıda veli ve davetli katıldı.

"Bilim ve teknoloji gelişimin yolu olacaktır" temasıyla düzenlenen festivalde, Nkolfoulou Maarif Lisesi'nin öğrencileri 72 farklı projenin tanıtımını yaptı.

Festivalde ayrıca, geleneksel kıyafetlerin tanıtımı yapılırken yöresel dans gösterileri düzenlendi.

Programın sonunda, toplam 150 öğrencinin yarıştığı projelerde katılımcıların oylarıyla seçilen ilk 3 projeye ödül verildi.

Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı, bilim ve kültür festivali düzenledi
Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı, bilim ve kültür festivali düzenledi
Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı, bilim ve kültür festivali düzenledi
Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı, bilim ve kültür festivali düzenledi

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Kamerun, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı, bilim ve kültür festivali düzenledi - Son Dakika


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