Kamerun'da Türkiye Maarif Okulu öğrencisi ülke birincisi oldu

Kamerun'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) öğrencilerinden Amougoui Mbide Eliette Ciarap, ortaokul bitirme sınavında ülke birincisi oldu.

Ülke genelinde her sene yaklaşık 100 bin öğrencinin katıldığı ortaokul bitirme sınavında, bu sene TMV öğrencilerinden Amougoui Mbide Eliette Ciarap birinci, Steve Ryder Nana Fokou ise dördüncü oldu.

TMV'nın Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunan Nkolfoulou Koleji Müdürü Emrah Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede her geçen sene öğrenci sayısının ve başarılarının artığını belirterek geçen sene Kamerun üçüncüsü oldukları sınavda bu sene birinci ve dördüncünün TMV öğrencilerinden olduğunu anlattı.

Ortaokul bitirme sınavı 2022 birincisi Amougoui Mbide Eliette Ciarap, Maarif okulunun kendilerine sunduğu imkanlar sayesinde sınavda birinci olduğunu belirterek eğitimine Türkiye'de devam etmek istediğini aktardı.

Sınavda dördüncü olan Steve Ryder Nana Fokou ise Türkiye'de eğitimini tamamladıktan sonra Kamerun'a dönüp iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunmak istediğini belirtti.

FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerini engelleme çalışmaları kapsamında Kamerun'da 2018'de Türkiye Maarif Vakfına devredilen okullar, nitelikli insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunarken başarısıyla da Türkiye'nin gurur kaynağı oluyor.

Kamerun'da FETÖ'den devralınan 6 okul, altyapı ve teknolojisi yenilendikten sonra TMV bünyesinde hizmet veriyor.