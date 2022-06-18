Törene Türkiye 'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Yaounde Koordinatörü Burak Özden'in yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Kamerun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamerun'da Uluslararası Maarif Okulları'nda mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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