Kamerun'da ve Senegal'de Kovid-19 vakaları artıyor - Son Dakika

Afrika ülkelerinden Kamerun'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 11 bin 892'ye, Senegal'de ise 5 bin 970'ye çıktı.

Kamerun Sağlık Bakanlığının sitesinde paylaşılan verilere göre, son 3 günde tespit edilen 1209 vakayla toplam vaka sayısı 11 bin 892'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 artarak 303'e çıkarken, salgının başından bu yana toplam iyileşen sayısı 7 bin 710 oldu.

Senegal'de bir günde yeni vaka

Senegal'de ise son 24 saatte 1040 kişiye yapılan Kovid-19 testinin 82'sinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 5 bin 970'e ulaştı.

Aktif vaka sayısının 1930 olduğu ülkede, virüs rastlanan 3 bin 953 kişi iyileşti, 86 kişi yaşamını yitirdi.

Afrika genelinde Kovid-19 nedeniyle en az 8 bin 150 kişi hayatını kaybetti.