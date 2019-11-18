Son Dakika Haberleri: Kamerun'da yaptırılacak Şuhut Kur'an Kursu için bağışlar toplanmaya başladı
Son Dakika Yaşam Kamerun'da yaptırılacak Şuhut Kur'an Kursu için bağışlar toplanmaya başladı - Son Dakika

Kamerun'da yaptırılacak Şuhut Kur'an Kursu için bağışlar toplanmaya başladı

6 saat önce

Şuhut Belediyesi, Şuhut Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Deniz Feneri Afyonkarahisar İl Temsilciliği arasında imzalanan protokol sonrası Kamerun'da yaptırılacak Kur'an Kursu için bağışlar toplanmaya başladı.

Kamerun'da yaptırılacak Şuhut Kur'an Kursu için bağışlar toplanmaya başladı, System.String[]

Şuhut Belediyesi, Şuhut Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Deniz Feneri Afyonkarahisar İl Temsilciliği arasında imzalanan protokol sonrası Kamerun'da yaptırılacak Kur'an Kursu için bağışlar toplanmaya başladı. İlk bağışçılardan olan Başkan Bozkurt konu ile ilgili açıklamalarında, "Biz de elimizden gelen desteği yaptık. Kısa sürede bağış toplama işini bitirip Kur'an Kursunun temellerini attıracağımız güne ulaşmayı bekliyoruz. Siz de destek olmak istiyorsanız belediyemize ve Şuhut Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine başvurabilirsiniz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:17 Kaynak: İHA
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