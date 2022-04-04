Kamerun'da yeniden ortaya çıkan kolera salgını hapishaneye sıçradı - Son Dakika
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Kamerun'da yeniden ortaya çıkan kolera salgını hapishaneye sıçradı

04.04.2022 21:34
Kamerun'da yeniden ortaya çıkan kolera salgını hapishaneye sıçradı

Kamerun'un Douala şehrinde bulunan New Bell Hapishanesi'nde 127 mahkumun kolera testinin pozitif çıktığı, 5 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Kamerun'un Douala şehrinde bulunan New Bell Hapishanesi'nde 127 mahkumun kolera testinin pozitif çıktığı, 5 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Halk Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk olarak ülkenin Batı ve Littoral bölgesinde yeniden ortaya çıkan kolera salgınının, New Bell Hapishanesi'ne sıçradığı belirtildi.

Hapishanedeki 127 mahkumun kolera testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, 5 mahkumun salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yaklaşık 5 bin mahkumun kaldığı hapishanede salgına bağlı can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

İlk olarak Ocak 2022'de ülkenin Batı ve Littoral bölgesinde ortaya çıkan salgında, toplam vaka sayısı 2 bin 500'e yaklaşırken 67 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kamerun'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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Sağlık Bakanlığı, Kamerun, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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