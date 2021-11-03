Kamerun'da yeniden ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı hızla artıyor - Son Dakika

Kamerun'da yeniden ortaya çıkan kolera salgınında vaka sayısı 40'a yükseldi, 4 kişi hayatını kaybetti.

Kamerun Sağlık Bakanından yapılan açıklamada, yeniden ortaya çıkan kolera salgınında, 27 vakanın Güney-Batı bölgesine bağlı Ekonko Titi kasabasında, 13 vakanın ise başkent Yaounde'de tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kamerun Sağlık Bakanı Malachie Manaouda???????, dün 9'u Ekonko Titi, 1'i ise Yaounde'de olmak üzere 10 yeni vaka tespit ettiklerini açıklamış ve halkı temkinli olmaya davet etmişti.

Ülkenin kuzeyinde 2019 başında başlayan kolera salgını birçok kişinin yaşamına mal olmuştu.

Komşu Nijerya'da ise 1 Ocak 2021'de başlayan salgında şu ana kadar 93 bin 362 kişiye kolera teşhisi konuldu ve salgın nedeniyle 3 bin 283 kişi yaşamını yitirdi.

Kolera nedir

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kamerun'da temiz su ihtiyacını karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.