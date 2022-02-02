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Kamerun'da yeniden ortaya çıkan kolera vakalarında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kamerun'da yeniden ortaya çıkan kolera vakalarında 5 kişi hayatını kaybetti

02.02.2022 21:23
Kamerun'da yeniden ortaya çıkan kolera vakalarında 5 kişi hayatını kaybetti

Kamerun'un Güney-Batı ve Littoral bölgesinde kolera teşhisi konulan 37 kişiden 5'i hayatını kaybetti.

Kamerun'un Güney-Batı ve Littoral bölgesinde kolera teşhisi konulan 37 kişiden 5'i hayatını kaybetti.

Kamerun Halk Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney-Batı ve Littoral bölgesinde 37 kolera vakası tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, vakalardan 25'inin Güney-Batı bölgesine bağlı Buea şehrinde, 12 vakanın ise Littoral bölgesine bağlı Melong kasabasında kaydedildiği belirtildi.

Şu ana kadar 3'ü Buea'da, 2'si Melong'da 5 kişi koleradan hayatını kaybetti.

Komşu Nijerya'da ise 1 Ocak 2021'de başlayan kolera salgınında en az 3 bin 283 kişi yaşamını yitirmişti.

Kolera nedir?

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kamerun'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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Güney Batı, Kamerun, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun'da yeniden ortaya çıkan kolera vakalarında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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