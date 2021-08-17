Kamerun'da yerli topluluklar arasında çıkan çatışma nedeniyle 11 bin kişi Çad'a sığındı - Son Dakika

Kamerun'un kuzeyindeki Extreme-Nord eyaletinde yerli Choa ile Mousgoum toplulukları arasında 11 Ağustos'ta başlayan çatışmalar nedeniyle 11 bin Kamerunlu komşu Çad'a sığınmak zorunda kaldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Choa ile Mousgoum toplulukları arasında yaklaşık bir haftadır çatışmalar devam ediyor.

Çoğunluğu kadınlar ve çocuklardan oluşan 11 bin kişi, çatışmalardan kaçarak sığındıkları Çad'da okullarda ve kamu binalarında ağırlanıyor.

Çatışmaları sonlandırmak için Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın talimatıyla bölgeye giden Extreme-Nord Eyaleti Valisi Midjiyawa Bakary'nin taraflara çatışmaları sonlandırmaları için 50 milyon Orta Afrika CFA frangı (yaklaşık 800 bin lira) ödediği belirtildi.

Genelde balıkçılık yapan Mousgoum topluluğu ile hayvancılıkla uğraşan Choa topluluğu arasındaki çatışmaların arazi yüzünden çıktığı belirtiliyor.

Çatışmalarda, şu ana kadar 26 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Genelde arazi problemleri yüzünden sorun yaşayan Mousgoum ve Choa yerli toplulukları arasında son çıkan çatışmada, 2 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.