Son Dakika Haberleri: Kamerun'da Yolcu Minibüsü Tıra Çarptı: 19 Ölü

Kamerun'da Yolcu Minibüsü Tıra Çarptı: 19 Ölü

13 dakika önce

Kamerun'un güneyindeki Kribi kenti yakınlarında yolcu minibüsünün tıra çarpması sonucu 19 kişinin öldüğü bildirildi.

Kamerun'da Yolcu Minibüsü Tıra Çarptı: 19 Ölü, System.String[]
Kamerun'un güneyindeki Kribi kenti yakınlarında yolcu minibüsünün tıra çarpması sonucu 19 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberleri göre, Kribi'ye 60 kilometre mesafedeki Elogbatinda köyünde, bir yolcu minibüsü seyir halindeyken park durumundaki tıra çarptı.

Kazada otobüsteki yolculardan 19'u yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık yetkilileri, yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Kamerun'da yolların kötü olması ve sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle her yıl çok sayıda kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:35 Kaynak: AA

Kamerun, Güncel
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