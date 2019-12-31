Kamerun'da Yunan tankerine korsan saldırısı - Son Dakika
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Kamerun'da Yunan tankerine korsan saldırısı

6 saat önce

Kamerun'da, Yunan bandıralı bir tankere yönelik korsan saldırısı sonucu 1 kişi yaralandı, 8 kişi kaçırıldı.

Kamerun'da Yunan tankerine korsan saldırısı, System.String[]

Kamerun'da, Yunan bandıralı bir tankere yönelik korsan saldırısı sonucu 1 kişi yaralandı, 8 kişi kaçırıldı.

Yunan Sahil Güvenliği (HCG) yaptığı açıklamada, "Happy Lady" isimli Yunan bandıralı tankerin Limboh limanına 2 mil uzaklıkta demirli bulunduğu sırada korsanların silahlı saldırısına uğradığını, aralarında geminin kaptanının da bulunduğu 8 mürettebatın korsanlar tarafından kaçırıldığını bildirdi.

Açıklamada, 35 yaşındaki Yunan vatandaşı üçüncü makinistinin saldırıda hafif şekilde yaralandığı ifade edilerek, kaçırılanlardan 5'inin Yunan, 2'sinin Filipin ve 1'inin de Ukrayna vatandaşı olduğu kaydedildi.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA da 28 mürettebatın bulunduğu Yunan gemisine yönelik saldırının ilk andan itibaren Yunanistan Denizcilik Bakanlığı ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yakından takip edildiğini duyurdu.

Kamerun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:52 Kaynak: AA
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