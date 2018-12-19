Kamerun'daki Çatışmalar 430 Bin Kişiyi Kaçmaya Zorluyor

Kamerun'un Kuzeybatı ve Güneybatı Anglofon bölgelerindeki çatışmalar 430 binden fazla insanı kaçmaya zorluyor.

Kamerun'un Kuzeybatı ve Güneybatı Anglofon bölgelerindeki çatışmalar 430 binden fazla insanı kaçmaya zorluyor.



Kamerun'daki Anglofon bölgelerindeki yaşanan kriz nedeniyle son aylarda 430 binden fazla insan yerlerinden Edilmeye zorlanıyor. Norveç Mülteci Konseyi (NRC), çok sayıda insan korunmasız bir şekilde çalılık arazilerde saklandığı konusunda uyarıda bulundu. Kamerun'daki Norveç Mülteci Konseyi Direktörü David Manan," Devam eden çatışmalar ve artan zorunlu göçün rakamları bizi çok endişelendiriyor. Çatışmanın tarafları, bölgedeki sivillerin korunmasını ve yardımlara güvenli bir şekilde erişebilmelerini sağlamalıdır" dedi.



Yardım kurumlarının birçok alana erişimi engelleniyor



Birleşmiş Milletler'in (BM) en son tahminlerine göre, Kamerun'daki Kuzeybatı ve Güneybatı Anglophone bölgeleri, komşu Littoral ve Batı bölgelerindeki yerinden edilen insanların sayısı 437 bine ulaştı. NRC, bu kriz nedeniyle yerlerinden edilmiş insanlara yardım ediyor. Bununla birlikte, bölgedeki güvensizlik yardım kurumlarının birçok alana erişimini engellediğinden, pek çok kişi desteksiz kalmakta ve insanların uygun barınma ve sıhhi tesis, temiz su, yiyecek ve sağlık hizmetlerine erişimi yoktur.



Direktör Manan, "Güneybatı ve Kuzeybatı bölgelerinde belirlediğimiz ihtiyaçlar endişe verici ve kısıtlı fonlama nedeniyle gerekli yardımı sağlamak için çok az yardım kurumu var. Bu krize öncelik vermek için daha fazla kurumun tepki vermesini sağlamak ve böylelikle artan ihtiyaçları gidermek, ayrıca yer değiştirmeleri önlemeyi başarabilmek için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



İnsanlar yardımları akrabalarıyla paylaşıyor



Manan, "Yardım ettiğimiz yerlerinden edilmiş aileler bize yardımları henüz yardım alamayan ve acil ihtiyaç sahibi akrabalarıyla da paylaştıklarını söyledi. Pek çok insan, hiçbir yardım almadan çalılık bölgelerde saklanıyor ve hayatlarından endişe ediyor" dedi. - YAOUNDE

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