Son Dakika › Güncel › Kamerun'dan gelen 76 kişi İzmir'deki yurda yerleştirildi - Son Dakika
Kamerun'dan gelen 76 kişi İzmir'deki yurda yerleştirildi
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kamerun'dan İzmir'e gelen 76 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kamerun'dan İzmir'e gelen 76 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
Alınan bilgiye göre, Kamerun'da çalışan 76 Türk vatandaşı, sabah saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi.
Koronavirüs tedbirleri altında otobüslerle Buca Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra yurttaki odalara yerleştirildi.
Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının İzmir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:40 Kaynak: AA
Son Dakika Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Koronavirüs teftişinde vatandaşları azarlayan Uşak Valisi Funda Kocabıyık özür diledi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi