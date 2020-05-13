Kamerun futbolunda ligler tescil edildi

Kamerun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ligler, mevcut haliyle tescil edildi.

Kamerun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ligler, mevcut haliyle tescil edildi. Kamerun Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında 17 Mart'ta ertelenen birinci ve ikinci lig sezonunun sonlandırıldığı duyuruldu. Mevcut haliyle tescil kararı verilen birinci ligde 28 maç sonunda 47 puan toplayan PWD Bamenda'nın şampiyon ilan edildiği ve gelecek sezon Kamerun adına Afrika Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı belirtildi. Öte yandan sonlandırılan birinci ve ikinci lig sezonlarında küme düşme olmayacağı ifade edildi. İkinci ligi ilk iki sırada tamamlayan Les Astres ve YaFoot ekiplerinin ise gelecek sezon birinci ligde mücadele edeceği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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