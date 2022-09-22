Kamerun ordusu, talimatlara uymayan bir grup askerin 2 sivili öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kamerun ordusu, talimatlara uymayan bir grup askerin 2 sivili öldürdüğünü itiraf etti

22.09.2022 17:34
Kamerun ordusu, talimatlara uymayan bir grup askerin 2 sivili öldürdüğünü itiraf etti

Kamerun ordusu, ülkenin Kuzey-Batı bölgesinde bir grup askerin talimatları ihlal ederek 2 sivilin ölümüne neden olduğunu kabul etti.

Kamerun ordusu, ülkenin Kuzey-Batı bölgesinde bir grup askerin talimatları ihlal ederek 2 sivilin ölümüne neden olduğunu kabul etti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Cyrille Atonfack, yaptığı açıklamada, Kuzey-Batı bölgesindeki Nylbat-Andek köyünde 3 askerin talimatlara uymayarak sivillerin üzerine ateş açtığını belirtti.

Açılan ateş sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Atonfack, askerlere silah bıraktırıldığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kamerun ordusu, sık sık ülkenin Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerinde sivillere yönelik şiddetle suçlanıyor.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney-Batı ve Kuzey-Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 7 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 80 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

YORUMLAR
500
Kamerun'da dondurulmuş balığın alternatifi isli balık yaygın tüketiliyor Kamerun'da dondurulmuş balığın alternatifi isli balık yaygın tüketiliyor Kamerun'da Türkiye Maarif Okulu öğrencisi ülke birincisi oldu Kamerun'da Türkiye Maarif Okulu öğrencisi ülke birincisi oldu
Kaynak: AA

Kamerun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamerun ordusu, talimatlara uymayan bir grup askerin 2 sivili öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:21 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York'ta: Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam
17:02 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı
16:53 Yunan Dışişleri Bakanı'nın küstah sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Benim muhatabım değil
16:53 Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Bizim de hamlelerimiz olacak
16:35 Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye indirdi, uzmanlardan tepki gecikmedi: Güler misin ağlar mısın?
16:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'den ev alanlara duyurdu: Yüzde 25 indirim yapılacak
16:27 Şarkıcı Berna Tan annesinden gördüğü şiddeti anlattı: 4 yaşındayken bilerek elimi yaktı
16:16 Beşiktaş'ın yeni transferi Redmond, Süper Lig ile Premier Lig'i kıyasladı: Türkiye'de kolay faul çalınıyor, oyun çok duruyor
16:03 CHP'li Engin Altay, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12'ye düşürmesine tepki gösterdi
15:57 Sinir krizi geçiren şahıs haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 17:34:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kamerun ordusu, talimatlara uymayan bir grup askerin 2 sivili öldürdüğünü itiraf etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement