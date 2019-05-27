Son Dakika Haberleri: Kamerun ordusundan ayrılıkçılara operasyon: 17 ölü

Kamerun ordusundan ayrılıkçılara operasyon: 17 ölü

2 saat önce

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı eyaletinde, ayrılıkçılara yönelik operasyonlarda en az 17 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Kamerun ordusundan ayrılıkçılara operasyon: 17 ölü, System.String[]
Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Kuzey-Batı eyaletinde, ayrılıkçılara yönelik operasyonlarda en az 17 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Ordudan yapılan açıklamaya göre, Hızlı Müdahale Taburu (BIR), ayrılıkçıların etkisizleştirilmesi kapsamında Bali köyüne operasyon düzenledi.
Operasyonda sivil can kaybı yaşanmazken en az 17 ayrılıkçı hayatını kaybetti.
Öte yandan BIR güçleri, ayrılıkçılara ait bir çok silah ve mühimmat ele geçirdi.
Ordu kaynakları, köy sakinlerinin kendilerini yağmalayan ayrılıkçıları ihbar ettiğini belirtti.
Anglofon krizi
Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.
Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, Ocak 2018'de Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.
Kriz Grubu'nun son raporuna göre, Anglofon krizinde 1850 kişi yaşamını yitirdi. Krizin başından beri 530 bin kişi ülke içinde yerinden olurken, 35 bini komşu ülke Nijerya'ya kaçan on binlerce kişi mülteci konumuna düştü.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:23 Kaynak: AA
Kamerun, Güncel
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