Üye Girişi
Kamerun sokakları yarı final maçı öncesinde karnaval alanına döndü - Son Dakika

Kamerun sokakları yarı final maçı öncesinde karnaval alanına döndü

03.02.2022 20:37

Kamerun'da sokaklar, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda bugün Kamerun ile Mısır arasında oynanacak yarı final maçı öncesinde karnaval alanına döndü.

Kamerun'da sokaklar, 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda bugün Kamerun ile Mısır arasında oynanacak yarı final maçı öncesinde karnaval alanına döndü.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de maçın oynanacağı Olembe Stadı'nın çevresinde toplanan futbolseverler, tezahüratlar yaparak dans etti.

Futbolseverler, başkent sokaklarını Kamerun'un renkleri olan kırmızı, yeşil ve sarıyla donattı.

Toplanan binlerce taraftar, mili takımlarının stada gelişini beklerken, vuvuzela sesleriyle başkent sokaklarını inletti.

Turnuvada bugün ev sahibi Kamerun ile Mısır, ikinci yarı final mücadelesinde TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı kazanacak ekip, ilk yarı final maçında Burkina Faso'yu 3-1 yenen Senegal ile finalde karşılaşacak.

Organizasyonda final mücadelesi, 6 Şubat Pazar günü oynanacak.

Kamerun sokakları yarı final maçı öncesinde karnaval alanına döndü
Kamerun sokakları yarı final maçı öncesinde karnaval alanına döndü
Kamerun sokakları yarı final maçı öncesinde karnaval alanına döndü
Kamerun sokakları yarı final maçı öncesinde karnaval alanına döndü

YORUMLAR
500

Kamerun, Afrika, Mısır, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun sokakları yarı final maçı öncesinde karnaval alanına döndü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:09 Palandöken'de trafik kazası! Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
22:04 Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi
21:47 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu
21:42 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü
21:33 Hamile genç kız, iş görüşmesi için gittiği fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti
21:12 Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi
20:56 Fenerbahçe, ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imzanın atılması an meselesi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
20:46 Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi
20:45 Seçim anketine Kılıçdaroğlu damga vurdu! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 22:32:00. #1.12#
SON DAKİKA: Kamerun sokakları yarı final maçı öncesinde karnaval alanına döndü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement