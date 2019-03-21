Kamerun'un Anglofon Bölgelerinde 5 Kişi Kaçırıldı

Kamerun'un İngilizce konuşulan (Anglofon) kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde aralarında eski bir bakanlık sekreterinin de bulunduğu 5 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Kamerun'un İngilizce konuşulan (Anglofon) kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde aralarında eski bir bakanlık sekreterinin de bulunduğu 5 kişinin kaçırıldığı bildirildi.



Yerel basındaki haberlere göre, kuzeybatıdaki Bamenda kentinde yaşayan eski hapishanelerden sorumlu Adalet Bakanlığı Sekreteri Emmanuel Ngafeeson, gece yarısından hemen önce evine girdikten yaklaşık 10 dakika sonra kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.



2004-2011 yıllarında Adalet Bakanlığında hapishanelerden sorumlu sekreter olarak görev yapan Ngafeeson, kendi aracına bindirilerek bilinmeyen bir yere götürüldü.



Diğer yandan güneybatı bölgesindeki Buea Üniversitesinin futbol takımında oynayan 4 futbolcu antrenman sırasında kaçırıldı.



Güneybatı bölgesindeki Buea ve Kumba kentleri arasında seyahat eden bir otobüs ayrılıkçılarca durduruldu. Yaklaşık 80 yolcuyu 7 saat alıkoyan ayrılıkçılar, eşyalarına el koydukları yolcuları serbest bıraktı.



Anglofon krizi



Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.



Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, geçen ay Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.



Ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda, Ekim 2016'dan bu yana en az 200 güvenlik görevlisi ve 600 sivil yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, şiddet olayları nedeniyle 437 bin Kamerunlu evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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