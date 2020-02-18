Kamerun'un Anglofon bölgesinde 22 sivilin öldürüldüğü iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamerun'un Anglofon bölgesinde 22 sivilin öldürüldüğü iddiası - Son Dakika

Kamerun'un Anglofon bölgesinde 22 sivilin öldürüldüğü iddiası

45 dakika önce

Kamerun'un Kuzey Batı Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde cuma günü cesetleri bulunan 14'ü çocuk 22 kişinin askerler tarafından vurulduğu iddia edildi.

Kamerun'un Anglofon bölgesinde 22 sivilin öldürüldüğü iddiası, System.String[]

Kamerun'un Kuzey Batı Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde cuma günü cesetleri bulunan 14'ü çocuk 22 kişinin askerler tarafından vurulduğu iddia edildi.

Ülkenin Ndonga Mantung bölgesinin Garbuh köyünde 22 kişinin ordu tarafından vurulduğuna ilişkin sosyal medyadaki paylaşımların ardından, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) açıklama yapıldı.

OCHA Anglofon Bölgesi Koordinatörü James Nunan, "Silahlı kişiler bilinmeyen bir nedenle 14'ü çocuk 22 sivili öldürdü." ifadesini kullandı.

Kurbanların silahla öldürüldükten sonra cesetlerin yakıldığını belirten Nunan, Kamerunlu bazı siyasetçilerin fail olarak ordu ve hükümeti işaret ettiğini söyledi.

Kamerun muhalefeti de olaydan orduyu sorumlu tuttu.

Ordudan "talihsiz kaza" açıklaması

Öte yandan ordudan yapılan yazılı açıklamada, olayın bölgede devam eden güvenlik operasyonları sırasında meydana gelen "talihsiz bir kaza" olduğu kaydedildi.

Olayda ölen sivil sayısının iddia edildiği gibi 22 olmadığı ileri sürülen açıklamada, 7 teröristin öldürüldüğü çatışma sırasında sivillerden bir anne ve 4 çocuğunun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, teröristlerin üs olarak kullandıkları bir evdeki akaryakıt varillerinin tutuşmasıyla çıkan yangının komşu eve sıçradığını ve buradaki 5 sivilin alevler arasında kalarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kamerun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Servis minibüsünün altında kalan Nedim hayatını kaybetti
Bitlis'te meydana trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 04:35:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamerun'un Anglofon bölgesinde 22 sivilin öldürüldüğü iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]