Kamerun'un Anglofon bölgesinde 32 sivil öldürüldü - Son Dakika

Kamerun'un İngilizce konuşulan Anglofon bölgesinde, 32 sivilin cesedi bulundu.

Afrika'da İnsan Hakları ve Demokrasi Merkezi (CHRDA) Başkanı Felix Agbor Balla Nkongho, Donga Mantung beldesine bağlı Ngarbuh köyüne 14 Şubat Cuma günü ordunun düzenlediği saldırı sonrasında 27 cesedin bulunduğunu belirtti.

Ngarbuh köyü yakınlarında çalılıklar arasında dün 5 cesedin daha bulunduğunu aktaran Nkongho, olayın araştırılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Anglofon krizi

Hükümetin, Anglofon Güneybatı ve Kuzeybatı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.