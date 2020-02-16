Kamerun'un Anglofon bölgesinde 32 sivil öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamerun'un Anglofon bölgesinde 32 sivil öldürüldü - Son Dakika

Kamerun'un Anglofon bölgesinde 32 sivil öldürüldü

6 saat önce

Kamerun'un İngilizce konuşulan Anglofon bölgesinde, 32 sivilin cesedi bulundu.

Kamerun'un Anglofon bölgesinde 32 sivil öldürüldü, System.String[]

Kamerun'un İngilizce konuşulan Anglofon bölgesinde, 32 sivilin cesedi bulundu.

Afrika'da İnsan Hakları ve Demokrasi Merkezi (CHRDA) Başkanı Felix Agbor Balla Nkongho, Donga Mantung beldesine bağlı Ngarbuh köyüne 14 Şubat Cuma günü ordunun düzenlediği saldırı sonrasında 27 cesedin bulunduğunu belirtti.

Ngarbuh köyü yakınlarında çalılıklar arasında dün 5 cesedin daha bulunduğunu aktaran Nkongho, olayın araştırılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Anglofon krizi

Hükümetin, Anglofon Güneybatı ve Kuzeybatı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kamerun, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Atlas Global iflas kararının ardından geriye milyonlarca dolar borç bıraktı
Uzman çavuş çarşıda bıçaklı saldırıya uğradı Tel Abyad'daki bombalı araç saldırısını gerçekleştiren terörist yakalandı Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Van'da da hissedildi

Son Dakika Haberleri
00:00 Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımına milyonlarca beğeni geldi
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 01:30:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kamerun'un Anglofon bölgesinde 32 sivil öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]