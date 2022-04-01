Kamerun'un başkenti Yaounde'de ramazan hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Kamerun'un başkenti Yaounde'de ramazan hazırlıkları tamamlandı

01.04.2022 22:08
Kamerun'un başkenti Yaounde'de ramazan hazırlıkları tamamlandı

Kamerun'da Müslümanlar, "on bir ayın sultanı" ramazan ayı için hazırlıkları tamamladı.

Kamerun'da Müslümanlar, "on bir ayın sultanı" ramazan ayı için hazırlıkları tamamladı.

Kamerun'un başkenti Yaounde'deki Yaounde Merkez Camisi'nin halıları cami cemaati tarafından temizlendi ve duvarlar yeniden boyandı.

Ramazan ayını Kuran okuyarak ve ibadet ederek geçirmek isteyen Müslümanlar, camilerin etrafında kurulan pazarlardan, Kur'an-ı Kerim, seccade, tespih gibi ihtiyaçlarını karşıladı.

Müslümanlar ayrıca, cami etrafında kurulan pazarlardan, ramazan ayında iftara ve sahura davet edecekleri misafirleri için hurma, mısır ve kuruyemiş gibi ihtiyaçlarını da satın aldı.

Yaounde Merkez Camisi İmamı Mohaman Saminou, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca 24 saat hizmet verecekleri caminin hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Cami temizliğini cemaatle beraber yaptıklarını söyleyen Saminou, ramazan ayı boyunca camide hatim indirileceğini ve tefsir dersleri verileceğini ifade etti.

Ramazan ayının, yaklaşık yüzde 25'i Müslüman olan Kamerun'da çok heyecanlı geçtiğini kaydeden Saminou, iftar öncesinde caminin avlusunda geleneksel tatlıların satılacağını söyledi.

Cami cemaatinden soyadını belirtmeyen İbrahim isimli bir Kamerunlu da ülkedeki temel gıda fiyatlarındaki artışa işaret ederek, ramazan ayının, bereketiyle beraber geleceğine inandığını dile getirdi.

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Kuran-ı Kerim, Kamerun, Ramazan, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerun'un başkenti Yaounde'de ramazan hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika


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