Kamerun'un güvenliği İsraillilerin ellerinde - Son Dakika
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Kamerun'un güvenliği İsraillilerin ellerinde

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Kamerun'da Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın tüm güvenliğinin İsrailli eski general ve istihbaratçıların yönettiği şirket tarafından sağlandığı bildirildi.

Kamerun'un güvenliği İsraillilerin ellerinde, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Kamerun'da Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın tüm güvenliğinin İsrailli eski general ve istihbaratçıların yönettiği şirket tarafından sağlandığı bildirildi.

Jeune Afrique'in haberine göre, Kamerun'da devletin üst kademesindeki isimlerin güvenliğini, iletişim teknolojilerinden fiziksel güvenliğe kadar İsrailliler sağlıyor.

Eski Mossad Başkanı Shabtai Shavit'in kurduğu Athena GS3'ün çalışmaları, devlet başkanına rapor veren özel bir taburun yönetimini de kapsıyor.

Biya'nın güvenlik danışmanlığını, 2010'da meydana gelen helikopter kazasında ölene kadar eski İsrailli komutan Abraham Avi Sivan yürütürken, şu anda bu görevi Eran Moas sürdürüyor.

- ABD önerdi

Paul Biya, başa geldikten 2 yıl sonra 1984'te kendisine yönelik başarısız darbe girişiminden sonra Fransızlardan uzaklaşarak ABD'nin tavsiyesiyle İsrailli şirketlere yöneldi ve Shavit'le çalışan Sami Meyuhas'la tanıştı.

Şu anda Tel Aviv merkezli Athena GS3'ü yöneten Shavit, Sivan ve Meyuhas, Devlet Başkanı Biya'ya bağlı tüm güvenlik sistemini tamamen değiştirdi.

Ülkedeki telefon ve iletişim ağını izlemek için teknoloji kurulumu da yapan şirketin tavsiyesiyle ülkedeki silahlı gruplarla mücadele etmek için Hızlı Müdahale Taburu kuruldu.

Tabur şu anda eski İsrailli general Mayer Heres tarafından yönetiliyor.

İnsan hakları ihlali suçlaması

Hızlı Müdahale Taburu, Boko Haram'ın yanı sıra Anglofon (İngilizce konuşan) bölgelerde 2016 sonunda patlak veren krizde aktif şekilde kullanıldı.

Ülkedeki insan hakları örgütleri, bu askeri birimin Uzak Kuzey bölgesinde insanları Boko Haram üyesi oldukları gerekçesiyle sorgusuz şekilde infaz ettiğini, Anglofon krizinde düzenlenen protestoları bastırmak için göstericileri öldürdüğünü iddia etti.

Tabura bağlı askerlerin ayrıca kadınlara tecavüz ettiği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Paul Biya, 1982 yılından bu yana ülkeyi tek başına yönetiyor.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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