Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 3 asker öldü - Son Dakika
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Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 3 asker öldü

29.08.2022 17:06
Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 3 asker öldü

Kamerun'un Kuzey Batı bölgesindeki Anglofon'da (İngilizce konuşan) ayrılıkçıların saldırısında 3 asker hayatını kaybetti.

Kamerun'un Kuzey Batı bölgesindeki Anglofon'da (İngilizce konuşan) ayrılıkçıların saldırısında 3 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Batı bölgesine bağlı Nkambe kasabası yakınlarındaki Wat mevkisinde, ayrılıkçılar, devriye gezen askeri konvoya roketli saldırı düzenledi.

Saldırıda, 3 asker yaşamını yitirdi.

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Kamerun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 3 asker öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamerun'da ayrılıkçıların saldırısında 3 asker öldü - Son Dakika
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