Kamerun'da kiliseyi ateşe veren ayrılıkçılar 5'i rahip 8 kişiyi rehin aldı - Son Dakika
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Kamerun'da kiliseyi ateşe veren ayrılıkçılar 5'i rahip 8 kişiyi rehin aldı

18.09.2022 23:34
Kamerun'da kiliseyi ateşe veren ayrılıkçılar 5'i rahip 8 kişiyi rehin aldı

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesindeki Bamenda şehrinde bulunan St Mary de Nchang Kilisesi'ni ateşe veren ayrılıkçılar, 5'i rahip 8 kişiyi rehin aldı.

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesindeki Bamenda şehrinde bulunan St Mary de Nchang Kilisesi'ni ateşe veren ayrılıkçılar, 5'i rahip 8 kişiyi rehin aldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anglofon (İngilizce konuşan) silahlı ayrılıkçılar, St Mary de Nchang Kilisesi'ne saldırı düzenledi.

Saldırıda, 5'i rahip 8 kişiyi rehin alan ayrılıkçılar, kiliseyi ateşe vererek bölgeden uzaklaştı.

Kaçırılan rehineler için şu ana kadar fidye talebi olmadı.

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Kamerun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamerun'da kiliseyi ateşe veren ayrılıkçılar 5'i rahip 8 kişiyi rehin aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamerun'da kiliseyi ateşe veren ayrılıkçılar 5'i rahip 8 kişiyi rehin aldı - Son Dakika
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