Kamerun'da Boko Haram saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kamerun'da Boko Haram saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti

24.08.2022 20:27
Kamerun'da Boko Haram saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti

Kamerun'un kuzeyinde bir köye saldıran terör örgütü Boko Haram üyeleri 4 sivili öldürdü.

Kamerun'un kuzeyinde bir köye saldıran terör örgütü Boko Haram üyeleri 4 sivili öldürdü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, telefon ve elektrik ağı olmayan Katikime köyüne gece saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 sivili öldüren teröristler, evleri yağmalayarak bölgeden uzaklaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Kamerun, Güncel, Son Dakika

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