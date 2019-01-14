Son Dakika Haberleri: Kamerun'un Kuzeyindeki Nehirde 11 Ceset Bulundu

Kamerun'un Kuzeyindeki Nehirde 11 Ceset Bulundu

1 saat önce

Kamerun'un kuzeyindeki Adamava bölgesinde yer alan Yarbang köyündeki nehirde 11 cesedin bulunduğu belirtildi.

Kamerun'un Kuzeyindeki Nehirde 11 Ceset Bulundu, System.String[]
Kamerun'un kuzeyindeki Adamava bölgesinde yer alan Yarbang köyündeki nehirde 11 cesedin bulunduğu belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, köy sakinleri, Yarbang nehrinde kıyıya vurmuş 11 ceset buldu.

Bulunan cesetlerin geçen hafta pazartesi günü söz konusu bölgede kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan çiftçilere ait olduğunu belirten köylüler, çiftçilerin fidye için kaçırılmış olabileceğini ifade etti.

Komşu ülkeler Çad ve Nijerya ile uzun bir sınırı paylaşan Adamava'da, sınırdaki silahlı gruplar zaman zaman çiftçileri ve iş adamlarını fidye için kaçırıyor.

Fransa ve ABD, söz konusu silahlı gruplar ve fidyeciler nedeniyle bölgeyi "sarı bölge" olarak tanımlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:45 Kaynak: AA

Kamerun, Güncel
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