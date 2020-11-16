Kamerun'un Mozambik'i 2-0 yendiği maçta Beşiktaşlı Aboubakar fileleri havalandırdı - Son Dakika

Kamerun'un Mozambik'i 2-0 yendiği maçta Beşiktaşlı Aboubakar fileleri havalandırdı

16.11.2020 21:44
Kamerun'un Mozambik'i 2-0 yendiği maçta Beşiktaşlı Aboubakar fileleri havalandırdı, System.String[]

Afrika Uluslar Kupası eleme maçında Mozambik'e konuk olan Kamerun, rakibini 2-0 mağlup etti. İlk maçta Mozambik'e 2 gol atan Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, yine rakibini boş geçmedi.

Afrika Uluslar Kupası eleme maçında Mozambik ile Kamerun karşı karşıya geldi. Beşiktaşlı Aboubakar'ın gol attığı karşılaşmayı Kamerun kazandı.

Kamerun'a galibiyeti getiren goller 26. dakikada Vincent Aboubakar ve 73. dakikada Serge Tabekou'dan geldi. Mozambik'te Reginaldo 22. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Kamerun gruptaki puanını 10'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Mozambik ise 4 maç sonunda 4 puanda kaldı.

ABOUBAKAR MİLLİ TAKIMIYLA COŞTU

Kamerun'un 12 Kasım günü Mozambik'i 4-1 yendiği maçta iki gol atan Beşiktaşlı Aboubakar, bu maçta da golünü attı. Kamerunlu golcü böylelikle son 2 milli maçta 3 gol kaydetmiş oldu.

Vincent Aboubakar, ilk 11'de başladığı maçın 74. dakikasında kenara geldi.

Kamerun'un Mozambik'i 2-0 yendiği maçta Beşiktaşlı Aboubakar fileleri havalandırdı

Vincent Aboubakar, Mozambik, Kamerun, Afrika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kamerun'un Mozambik'i 2-0 yendiği maçta Beşiktaşlı Aboubakar fileleri havalandırdı - Son Dakika Spor


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