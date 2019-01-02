Kamerunlu Çift Trabzon'da İşte Böyle Evlendi

Türkiye-Afrika Burs Programı kapsamında 2015 yılında doktora için Trabzon'a gelen Lionel Constantin Foso eşi Sandrine Estelle Madzo ile evlendi.

Türkiye-Afrika Burs Programı kapsamında 2015 yılında doktora için Trabzon'a gelen Lionel Constantin Foso eşi Sandrine Estelle Madzo ile evlendi. Trabzonspor atkısı takarak ve horon oynayarak dünya evine giren Kamerunlu çift çocuklarına ise 'Mustafa' ismini verecek.



2015 yılında Türkiye-Afrika Burs Programı kapsamında doktorasını yapmak için Trabzon'a gelen 28 yaşındaki Lionel Constantın Foso dünya evine Trabzon'da girmeyi tercih etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Mühendisliği'nde doktorasını yapan ayrıca 1. sınıf öğrencilerine ders veren Kamerunlu Foso, eşi 26 yaşındaki Sandrine Estelle Madzo ile Trabzon'da evlendi. Kamerun'dan 60 kişilik ailesinin de geldiği kentte yöreye özgü bir şekilde dünya evine giren çift düğünde horon oynamayı da unutmadı. Trabzonlu fotoğraf ve resim sanatçısı Selman Uzun'un düğün fotoğraflarını çektiği çift bir an olsun bile Trabzonspor atkısı ve formasını yanından ayırmadı. Trabzon'un tarihi ve turistik yerlerinde çekilen düğün fotoğraflarının ardından KTÜ Sahil Tesisleri'nde gerçekleşen düğünde Kamerunlu aile ülkelerine özgü kabile dansını yaptıktan sonra horon oynadı. Trabzon ve Trabzonspor'u çok sevdiklerini belirten Kamerunlu çift en çok pideyi sevdiklerini söylüyor.



3 senedir Trabzon'da yaşadığını belirten Lionel Constantın Foso, "Biz çok mutluyuz. 3 senedir ben Trabzon'da yaşıyorum. Kamerun'daki eşimi de buraya getirdim. Orada nişanlanmıştık. Ben Trabzon'da geldiğimde tektim ama şuan 2 kişi oluyoruz. Eşim yanımda olduğu için çok mutluyum. Trabzonspor'u çok seviyoruz. Maçlara gitmeye çalışıyorum gitmesem bile izliyorum. Bizim için bu şehir çok güzel. 2015 yılında Türkiye-Afrika Burs Programına katılarak Trabzon'a geldim. Doktora için gelmiştim ilk dönemde Türkçe öğrendim. Eğitimime devam ediyorum" dedi.



Kamerun'da yüksek lisansını tamamlayan ve Trabzon'a gelerek KTÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Türkçe öğrenen Sandrine Estelle Madzo ise, en çok pideyi sevdiğini dile getirerek, "Trabzon'u çok seviyoruz. Şehri çok beğendim. En çok pideyi seviyorum. Pide yapmayı bilmiyorum ama öğreneceğim" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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