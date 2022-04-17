Kamerunlu Hristiyanlar Paskalya Yortusu'nu kutladı - Son Dakika
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Kamerunlu Hristiyanlar Paskalya Yortusu'nu kutladı

17.04.2022 21:13
Kamerunlu Hristiyanlar Paskalya Yortusu'nu kutladı

Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunan Notre Dame Des Victoires Katedralinde Paskalya Bayramı ayinle kutlandı.

Kamerun'un başkenti Yaounde'de bulunan Notre Dame Des Victoires Katedralinde Paskalya Bayramı ayinle kutlandı.

Yaounde'in merkezinde bulunan Katolik Katedralinde düzenlenen ayine çok sayıda Kamerunlu Hristiyan katıldı.

Ayin Notre Dame Des Victoires Katedralinin Rektörü François Xavier OLOMO'nun Paskalya ateşini kutsamasıyla başladı.

Ateşin yanmasıyla birlikte, kilisedeki bütün Hristiyanlar mumlarını yaktı ve İncil'den bölümler okundu.

Konuşmaların ardından, Hristiyanlığı tercih eden yeni üyeler için vaftiz töreni düzenlendi.

Tören ilahiler ve danslar eşliğinde sona erdi.

Paskalya Bayramı

En eski ve önemli Hristiyan bayramı olan Paskalya veya Diriliş Yortusu, Hz. İsa'nın yeniden dirilişini kutlamak için düzenleniyor.

Hristiyanlar, Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi ve kanının akmasından dolayı Paskalya Bayramından önce 5 hafta kan akıtmıyor ve et yemiyor.

Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonraki 3. günde yani tekrar dirildiği gün olan "Diriliş Pazarında" 5 haftalık perhiz dönemi sona eriyor.

Paskalya Gününde evlerde toplanan aile bireyleri çörekler, pastalar yapıyor, Paskalya yumurtalarını boyuyor ve bayramı akşam hep beraber kilisede dualar ederek, ilahiler söyleyerek kutluyor.

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Hristiyan, Paskalya, Kamerun, İncil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerunlu Hristiyanlar Paskalya Yortusu'nu kutladı - Son Dakika


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