Kamerunlu masöze cinsel saldırı iddiasına 4 gözaltı (2)
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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILARAntalya'nın Manavgat ilçesinde 4 yıldızlı bir otelde çalışan Kamerunlu masöz Y.E.'nin cinsel saldırı ile suçladığı A.E., E.K. ve T.B.T. ile kendilerine yardım ettiği öne sürülen K.G.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 09:25 Kaynak: DHA
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 yıldızlı bir otelde çalışan Kamerunlu masöz Y.E.'nin cinsel saldırı ile suçladığı A.E., E.K. ve T.B.T. ile kendilerine yardım ettiği öne sürülen K.G. adlı kadın, savcılık sorgularının ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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