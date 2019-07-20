Kamerunlu masöze cinsel saldırı iddiasına 4 gözaltı (2)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 yıldızlı bir otelde çalışan Kamerunlu masöz Y.E.'nin cinsel saldırı ile suçladığı A.E., E.K. ve T.B.T. ile kendilerine yardım ettiği öne sürülen K.G. adlı kadın, savcılık sorgularının ardından tutuklanma istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.