Kamerunlu Müslüman kızların yaptığı geleneksel tatlılar iftar sofralarını süslüyor - Son Dakika

Kamerun'da Müslüman genç kızlar, evlerinde hazırladıkları geleneksel tatlıları iftar öncesinde cami önlerinde satıyor.

Yaklaşık yüzde 25'ini Müslümanların oluşturduğu Kamerun'un başkenti Yaounde'de, Briqueterie Mahallesi'nin sakinleri eski ramazan geleneklerini devam ettiriyor.

Ramazan boyunca, genç kızlar evlerinde gün boyunca hazırladıkları geleneksel tatlıları iftar öncesinde cami önlerinde kurulan pazarlarda toplu olarak satışa sunuyor.

Geleneksel tatlı pazarlarında, çocuklar da annelerinin hazırladıkları Afrika kuskusu ve doğal içecekler gibi geleneksel lezzetleri satmak için yerini alıyor.

Geleneksel lezzetlere Müslümanların yanı sıra şehrin Hristiyan sakinleri de ilgi gösteriyor.

İftar sofralarını süsleyen geleneksek tatlılar, genellikle yemek sonrası hazırlanan bitki çayları eşliğinde tüketiliyor.

"Yeni nesil geleneklerine bağlı"

Kamerunlu geleneksel tatlı satıcısı Samiha Haruna, AA muhabirine, Kamerun'un ve Afrika'nın farklı bölgelerinden başkent Yaounde'ye gelen Müslüman genç kızların kültürlerine ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade etti.

Yeni neslin geleneklerine bağlı olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Haruna, "Ramazan boyunca, cami önlerinde tatlı satma geleneğimizi genç kızlar devam ettiriyor." dedi.

Bir diğer tatlı satıcısı Fatıma Yaoun Dotti de "Pirinç, un, şeker ve yağ gibi ana gıda maddelerinden yaptığımız tatlıları uygun fiyatlara satarak, zengin, yoksul tüm Müslümanların ramazan boyunca tatlı yemelerini sağlıyoruz." diye konuştu.