Kamerunlu üniversite öğrencisi Müslüman oldu - Son Dakika

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) Makine Mühendisliği bölümünde eğitim gören Kamerunlu Blaesius Ngwana Fuh, Müslüman oldu.
Bolu Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, KYK Seyit Avşar Yurdunda yatılı olarak öğrenimini sürdüren Fuh'un, Müslüman olmaya karar verdiği belirtildi.
Fuh'un, İl Müftülüğünün KYK Yurtlarındaki manevi danışmanları aracılığıyla Müftülüğe başvurarak Müslüman olmak istediğini belirten bir dilekçe verdiği aktarılan açıklamada, evrakların tamamlanmasından sonra ihtida programı düzenlendiği ifade edildi.
İl Müftüsü Orhan Genç'in, Fuh'a İslamiyet hakkında bilgi verdiği belirtilen açıklamada, Müslüman olan Fuh'un "Muhammed Fayette" ismini aldığı kaydedildi.