Kamerunlu yetimler Türkiye'deki depremzedeler için dua etti - Son Dakika

Kamerunlu yetimler Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için dua etti.



Kamerunlu yetimler, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden depremzedeleri unutmadı. Yetimler, gönüllerinin burada olduğunu belirterek depremzedeler için dua etti. - YAOUNDE