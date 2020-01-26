Kamerunlu yetimler Türkiye'deki depremzedeler için dua etti - Son Dakika

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Kamerunlu yetimler Türkiye'deki depremzedeler için dua etti
31 dakika önce
Kamerunlu yetimler Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için dua etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:58 Kaynak: İHA
Kamerunlu yetimler Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için dua etti.
Kamerunlu yetimler, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden depremzedeleri unutmadı. Yetimler, gönüllerinin burada olduğunu belirterek depremzedeler için dua etti. - YAOUNDE
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