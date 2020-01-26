Kamerunlu yetimler Türkiye'deki depremzedeler için dua etti - Son Dakika
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Kamerunlu yetimler Türkiye'deki depremzedeler için dua etti

31 dakika önce

Kamerunlu yetimler Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için dua etti.

Kamerunlu yetimler Türkiye'deki depremzedeler için dua etti, System.String[]

Kamerunlu yetimler Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için dua etti.


Kamerunlu yetimler, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden depremzedeleri unutmadı. Yetimler, gönüllerinin burada olduğunu belirterek depremzedeler için dua etti. - YAOUNDE

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:58 Kaynak: İHA
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