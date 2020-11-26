Kamerunlular Cansuyu Derneği sayesinde suya kavuşmanın sevincini yaşadı - Son Dakika

Kamerunlular Cansuyu Derneği sayesinde suya kavuşmanın sevincini yaşadı

26.11.2020 15:03

Dünyanın birçok ülkesine yaptığı yardım faaliyetleriyle tanınan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kamerun'un Garoua kentinin kırsal köylerinde 19 su kuyusunun açılışını yaptı.

Dünyanın birçok ülkesine yaptığı yardım faaliyetleriyle tanınan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kamerun'un Garoua kentinin kırsal köylerinde 19 su kuyusunun açılışını yaptı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Batı Afrika ülkesi Kamerun'un Garoua kentinin kırsal köylerinde yaşayanları 19 kuyu açarak suya kavuşturdu.

Cansuyu Kamerun Temsilciliğince daha önce Garoua kent merkezine 500 kilometre uzaklıkta tespit edilen ve kuraklık yaşayan köylere yardımseverlerin bağışlarıyla sondaj çalışmasıyla yapılan su kuyularının açılışı gerçekleştirildi.

Köylerinde su kuyusunun açıldığını gören Kamerunlular da sevinçlerini su içerek, biriken suyu birbirlerine atarak gösterdi.

Derneğin Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yorulmaz, şu ana kadar Kamerun'da 400'ün üzerinde su kuyusu açtıklarını belirterek Asya ve Afrika kıtasında ise genel olarak 4 bin su kuyusu açtıklarını bildirdi.

Derneğin Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, Kamerun'daki temsilcilik tarafından tespit edilen kırsal bölgelerde yardımseverlerden aldıkları bağışlarla gönül köprüsü kurarak su kuyusu açtıklarını söyledi.

Türkiye'nin yardım konusunda dünyaya örnek olduğunu aktaran Ceylan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Gambiya'da bir bölgede çok ücra köşede olan bir bölgede, suyun, elektriğin, hiçbir teknolojinin olmadığı bir beldeye su kuyusu açmaya gittik. Bu kuyunun yüz metre ötesinde başka bir kuyu olduğunu fark ettik. Temsilcimize 'Burada kuyu var, neden başka kuyu açtık?' diye sorduk. Batılı bir dernek tarafından yapılan kuyuyu incelediğimiz zaman çipli bir sistemle, para yükleyip ancak o şekilde suya ulaşılabildiklerini gördük. Batı'nın maalesef buradaki insanların ellerinde en dar olan imkanlarla yine sömürdüğünü fark ettik. Dernek olarak bu kuyunun hemen 50 metre ilerisinde bir kuyu açarak bu sömürüye karşı bir mücadele gösterdik. İnşallah bu mücadeleye Cansuyu gönüllüleri tarafından yapılan bağışlarla ve Türkiye'deki vatandaşların desteğiyle Afrika'da, Asya'da ve dünyanın dört bir yanında devam edeceğiz."

Kamerunlular Cansuyu Derneği sayesinde suya kavuşmanın sevincini yaşadı
Kamerunlular Cansuyu Derneği sayesinde suya kavuşmanın sevincini yaşadı
Kamerunlular Cansuyu Derneği sayesinde suya kavuşmanın sevincini yaşadı
Kamerunlular Cansuyu Derneği sayesinde suya kavuşmanın sevincini yaşadı

Türkiye, Kamerun, Afrika, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamerunlular Cansuyu Derneği sayesinde suya kavuşmanın sevincini yaşadı - Son Dakika


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