Kamerunlunun cep telefonunu çaldılar, satmaya çalışırken yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kamerunlunun cep telefonunu çaldılar, satmaya çalışırken yakalandılar - Son Dakika

Kamerunlunun cep telefonunu çaldılar, satmaya çalışırken yakalandılar

6 saat önce

ANTALYA'da çalıntı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalanan M.İ. ve D.K., üzerlerinde bulunan uyuşturucu maddeyi de polise teslim etti.

Kamerunlunun cep telefonunu çaldılar, satmaya çalışırken yakalandılar, System.String[]

ANTALYA'da çalıntı cep telefonunu satmaya çalışırken yakalanan M.İ. ve D.K., üzerlerinde bulunan uyuşturucu maddeyi de polise teslim etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde yaşandı. Bulvar üzerindeki mağazalara cep telefonu satmaya çalıştıkları görülen M.İ. ve D.K.'dan şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri'ne bağlı ekip, ikiliye kimlik sordu. Ellerindeki telefonun kime ait olduğu sorulduğunda, ikilinin çelişkili cevaplar vermesi üzerine cep telefonu incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda şüphelilerin satmaya çalıştıkları cep telefonunun Kamerun uyruklu Ambrosia Gegeh'e ait olduğu ortaya çıktı.Gegeh'in, cep telefonunun 22 Şubat günü yaşadığı evden çalınması üzerine polis merkezine giderek müracaatta bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine çalıntı cep telefonunu satmaya çalışan ikili gözaltına alındı. Ekipler tarafından ikiliye üzerlerinde başka bir şey olup olmadığı sorulduğunda ise şüpheliler, ceplerinde bulunan 5 gram uyuşturucuyu polislere teslim etti. Gözaltına alınan M.İ. ve D.K., polis merkezine götürüldü.


Muratpaşa, ulusoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:09 Kaynak: DHA
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