Lunaparkta arızalanan kamikazede yolcular dakikalarca baş aşağı asılı kaldı - Son Dakika

Lunaparkta arızalanan kamikazede yolcular dakikalarca baş aşağı asılı kaldı

Son Güncelleme: 25.09.2023 13:37

Kanada'da bir lunaparktaki kamikaze arızalanınca yolcular korku dolu anlar yaşadı. Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kalan yolcular 30 dakika sonra kurtarıldı.

Kanada'daki bir lunaparkta bozulan kamikazede yolcular 30 dakika boyunca mahsur kaldı.

KAMİKAZEDE BAŞ AŞAĞI ASILI KALDILAR

Kanada'nın Ontario kentinde bir lunaparktaki kamikazede nedeni bilinmeyen bir arıza meydana geldi. O sırada kamikazede bulunanlar 30 dakika boyunca oyuncakta baş aşağı asılı kaldı. Lunaparktaki ziyaretçiler kamikazede mahsur kalanların kurtarılmasını korku dolu gözlerle izledi. Kamikazede bulunanlar ise dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

Olaya müdahale eden ekipler yolcuları kurtarırken sağlık ekipleri, kamikazede bulunanların baş aşağı kaldıkları için organlarının ciğerlerine yaptığı ağırlık nedeniyle nefes almakta güçlük çektiğini söyledi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Lunaparkta arızalanan kamikazede yolcular dakikalarca baş aşağı asılı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lunaparkta arızalanan kamikazede yolcular dakikalarca baş aşağı asılı kaldı - Son Dakika
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