Son Dakika Haberleri: Kamil Koç, Alman şirketin bünyesine katılıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Kamil Koç, Alman şirketin bünyesine katılıyor

58 dakika önce

Türkiye'nin köklü otobüs şirketlerinden Kamil Koç, Almanya merkezli Flixmobiliy'e satılıyor.

Kamil Koç, Alman şirketin bünyesine katılıyor, System.String[]

Türkiye'nin köklü otobüs şirketlerinden Kamil Koç, Almanya merkezli Flixmobiliy'e satılıyor. Satış için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.


Türkiye seyahat pazarının en köklü şirketlerinden olan Kamil Koç, Avrupa'da şehirlerarası seyahat hizmeti veren FlixBus'ın sefer ağına dahil oluyor. 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group'a satılan Kamil Koç'un Flixmobiliy GMBG'ye devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı. Rekabet Kurumu'na yapılan başvuruda, "Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.'nin tüm kontrolünün doğrudan ve böylelikle Kamil Koç Otobüsleri A.Ş. ve iştiraklerinin dolaylı tek kontrolünün Flixmobiliy GMBH tarafından devralınması" denildi.


Anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan Flixmobility Kurucusu ve CEO'su Jochen Engert, "Kamil Koç'u ailemize katarak Türkiye seyahat pazarında yeni bir dönem başlatacağımız için çok heyecanlıyız. Şirket olarak herkes için çevreci ve akıllı bir seyahat deneyimi sunma vizyonuyla hareket ediyoruz ve yenilikçi ruhumuzu, akıllı teknolojik hizmetlerimizi ve yüksek güvenlik ve kalite standartlarımızı Türkiye'deki otobüs yolcularına sunarken, Kamil Koç'un neredeyse 100 yıllık deneyim ve bilgisinden faydalanacağımız için mutluyuz. Mevcut ürün ve hizmetlerle ilgili yapacağımız değerlendirmelerin ardından, müşteri deneyimini iyileştirmek için sefer ağımızı daha da genişletmeye, veriye dayalı çözümlerimiz ve algoritmalarımızla tarifelerimizi müşteri taleplerine göre iyileştirmeye odaklanacağız" ifadelerini kullandı.


Avrupa ve ABD'de hizmet veriyor


2011 yılında Almanya merkezli kurulan Flixmobiliy, Avrupa ve ABD'de Flixbus adıyla hizmet veriyor. Uluslararası ve şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan Flixbus daha çok çift katlı otobüslerle hizmet veriyor. - İSTANBUL

Kamil Koç, Almanya, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TikTok'un ahlaki değerleri bitiren başarısı: 3 ayda 600 milyon dolar
Kamil Koç, Alman Flixmobiliy'e satılıyor Sosyal medyaya damga vurdu! Antalya'dan insanlık dersi veren görüntüler ATM'lerde kafa karıştıran sahte paralar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 17:35:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kamil Koç, Alman şirketin bünyesine katılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]