Kamil Koç otobüsü böyle devrildi - Son Dakika

Kamil Koç otobüsü böyle devrildi

Kamil Koç otobüsü böyle devrildi -Bursa'da otoyolda 1 kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı otobüs kazası kamerada İstanbul-Aydın seferini yapan yolcu otobüsünün Bursa otobanı Çağlayan mevkinde devrilerek yan yatma anı kameraya yansıdı.

Kamil Koç otobüsü böyle devrildi

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- Bursa'da otoyolda 1 kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı otobüs kazası kamerada

BURSA - İstanbul- Aydın seferini yapan yolcu otobüsünün Bursa otobanı Çağlayan mevkinde devrilerek yan yatma anı kameraya yansıdı. Yan yatan otobüsün ön camından fırlayan muavin hayatını kaybederken 16 kişi ise yaralandı.

Olay, gece 03: 00 sularında Bursa- İzmir Otobanı Çağrışan Mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin K. idaresindeki 34 KM 4008 plakalı Kamil Koç turizme ait yolcu otobüsü 31 yolcu ile birlikte Aydın Didim'e gitmek için İstanbul'dan hareket etti. Yolcu otobüsü Bursa Otobanında seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı daha sonra devrilerek yan yattı. Yan yatan otobüs yaklaşık 20 metre asfalt üzerinde sürüklenerek tekrar bariyerlere çarparak durabildi. Kaza anı çevre yolundaki MOBESE kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde çevre yolunda seyreden otobüsün hız kesmeden bariyere çarpıp yan yattığı sonrasında karşı şeride sürüklendiği görülüyor.

Camdan yola savrulan muavin hayatını kaybetti.

Kazada otobüsün muavini Selçuk Ergün, otobüsün ön camından yola savrularak hayatını kaybetti. Metrelerce sürüklendikten sonra demir bariyerlere çarparak durabilen otobüste bulunan 16 yolcu yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle otobüsten çıkartılan yolcular sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüs sürücüsü Şahin K. polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazanın ardından Bursa-İzmir otoyolu trafiğe kapanırken, devrilen otobüsün kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazada hayatını kaybeden Ergün'ün cenazesi Bursa adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Kamil Koç, İstanbul, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:38 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamil Koç otobüsü böyle devrildi - Son Dakika
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