Kamil Koç otobüsü otobanda böyle devrildi - Son Dakika

Kamil Koç otobüsü otobanda böyle devrildi

İstanbul-Aydın seferini yapan yolcu otobüsünün Bursa otobanı Çağlayan mevkinde devrilerek yan yatma anı kameraya yansıdı.

İstanbul- Aydın seferini yapan yolcu otobüsünün Bursa otobanı Çağlayan mevkinde devrilerek yan yatma anı kameraya yansıdı. Yan yatan Kamil Koç otobüsünün ön camından fırlayan muavin hayatını kaybederken 16 kişi ise yaralandı.

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Olay, gece 03: 00 sularında Bursa- İzmir Otobanı Çağrışan mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin K. idaresindeki 34 KM 4008 plakalı Kamil Koç Turizme ait yolcu otobüsü 31 yolcu ile birlikte Aydın Didim'e gitmek için İstanbul'dan hareket etti. Yolcu otobüsü Bursa Otobanı'nda seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, daha sonra devrilerek yan yattı. Yan yatan otobüs yaklaşık 20 metre asfalt üzerinde sürüklenerek tekrar bariyerlere çarparak durabildi. Kaza anı çevre yolundaki MOBESE kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde çevre yolunda seyreden otobüsün hız kesmeden bariyere çarpıp yan yattığı ve sonrasında karşı şeride sürüklendiği görülüyor.


Camdan yola savrulan muavin hayatını kaybetti.


Kazada otobüsün muavini Selçuk Ergün, otobüsün ön camından yola savrularak hayatını kaybetti. Metrelerce sürüklendikten sonra demir bariyerlere çarparak durabilen otobüste bulunan 16 yolcu yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle otobüsten çıkartılan yolcular sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüs sürücüsü Şahin K. polis ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kazanın ardından Bursa-İzmir otoyolu trafiğe kapanırken, devrilen otobüsün kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazada hayatını kaybeden Ergün'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlatıldı. - BURSA

Kamil Koç, İstanbul, Aydın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamil Koç otobüsü otobanda böyle devrildi - Son Dakika
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