Son Dakika Haberleri: Kamil Koç, "resmen" FlixBus'a katıldı
Son Dakika Ekonomi Kamil Koç, 'resmen' FlixBus'a katıldı

Kamil Koç, "resmen" FlixBus'a katıldı

39 dakika önce

Avrupalı seyahat girişimi FlixBus, tüm ilgili kurumların onayının alınmasını takiben Kamil Koç'u resmen filosuna dahil etti.

Kamil Koç,

Avrupalı seyahat girişimi FlixBus, tüm ilgili kurumların onayının alınmasını takiben Kamil Koç'u resmen filosuna dahil etti. Böylece Kamil Koç, Avrupa ve ABD'de 29 ülkede, 2 binden fazla noktada günde 350 bin sefer sunan FlixBus ağının bir parçası haline geldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kamil Koç, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:36 
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