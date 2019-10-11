Avrupalı seyahat girişimi FlixBus, tüm ilgili kurumların onayının alınmasını takiben Kamil Koç'u resmen filosuna dahil etti. Böylece Kamil Koç, Avrupa ve ABD'de 29 ülkede, 2 binden fazla noktada günde 350 bin sefer sunan FlixBus ağının bir parçası haline geldi.