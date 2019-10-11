Kamil Koç, "resmen" FlixBus'a katıldı
39 dakika önce
Avrupalı seyahat girişimi FlixBus, tüm ilgili kurumların onayının alınmasını takiben Kamil Koç'u resmen filosuna dahil etti.
Avrupalı seyahat girişimi FlixBus, tüm ilgili kurumların onayının alınmasını takiben Kamil Koç'u resmen filosuna dahil etti. Böylece Kamil Koç, Avrupa ve ABD'de 29 ülkede, 2 binden fazla noktada günde 350 bin sefer sunan FlixBus ağının bir parçası haline geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:36
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