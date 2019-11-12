Son Dakika Haberleri: Kamil Ünal: "Memurlara verilen zam harcamalar karşısında devede kulak bile kalmıyor"
Son Dakika Güncel Kamil Ünal: 'Memurlara verilen zam harcamalar karşısında devede kulak bile kalmıyor' - Son Dakika

Kamil Ünal: "Memurlara verilen zam harcamalar karşısında devede kulak bile kalmıyor"

7 saat önce

Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal, 2020 bütçesini eleştirerek, "Memurlara verilen zam harcamalar karşısında devede kulak bile kalmıyor" dedi.

Kamil Ünal:

Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal, 2020 bütçesini eleştirerek, "Memurlara verilen zam harcamalar karşısında devede kulak bile kalmıyor" dedi.


Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal, sendika üyeleri ile birlikte düzenlediği basın açıklamasında 2020 bütçesini eleştirdi. Ünal, "Sosyal devlet olma ilkesini hiçe sayan, toplumumuzun büyük bir kesimini göz ardı ederek, çalışanlardan alınacak vergilere bel bağlayan 2020 bütçesi, memurun bütçesi değildir. Bu bütçeyle 2020 yılının, başta kamuda çalışanlar olmak üzere, tüm vatandaşlarımız için geçmiş yıllardan daha da zor geçeceği ortaya çıkmıştır. Hepimizin bildiği gibi bütçe, devletin gelirlerinin ve bu gelirlerin nerelere dağıtılacağının belgesidir. Biz bu bütçede, gelirlerin kamu çalışanlarından kesilen vergilerle elde edileceğini ama gelirin paylaşımında memurun adının dahi olmadığını görüyoruz. Önümüzdeki sene için memur ve emekli maaşlarına yüzde 4+4 zam yapılması kararlaştırıldı. Bunun anlamı bütün bir yıl için iki taksitte toplam %8,2 yani ortalama memur maşına 329 lira, en düşük memur maaşına 247 lira zam demek" dedi.


Ünal, "Halbuki daha geçen yıl 4 kişilik bir ailenin zorunlu harcamaları 1032 lira zamlanmıştı. Verilmesi öngörülen zam, harcamalar karşısında devede kulak bile kalmıyor. 2002 yılından beri vatandaşlarımızdan toplanan vergiler 10,4 kat artarken memur maaşları ancak 7,5 kat arttı. Yani maaşlardan yapılan kesintiler, maaş zammını aştı. Milli gelir büyüyor diyoruz. Milli gelirdeki artıştan dar gelirli ve ücretliler hak ettiği payı alamıyor.


Memurun, emeklinin pastaya eklediği pay büyüdü ama pastadan aldığı pay küçüldü. Maaşların döviz, altın ve diğer yatırım araçları karşısındaki hali ortada. Bütün yatırım araçları karşısında alım gücümüz düşüyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Türkiye Kamu Sen, Kayseri, Memur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:17 Kaynak: İHA
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