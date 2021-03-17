Türkiye Kamu-Sen Kayseri Temsilciliğinden Danıştayın Öğrenci Andı kararına tepki - Son Dakika

Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilciliği Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına ilişkin kararına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına basın açıklaması yapan, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, bir milletin geleceğinin o milletin kökleri ile şekilleneceğini söyledi.

Milli ve manevi değerlerinden koparılmış milletlerin yok olmaya mahkum olduğunu belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada 12 Mart 2021 Cuma günü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Danıştay 8. Dairesi'nin kararını bozduğuna yönelik haberler kamuoyuna yansıdı. Şu ana kadar resmi bir bildirim ve açıklama yapılmadı. Karar basına yansıdığı şekilde ise, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararını mutlaka gözden geçirmelidir. Ülkemizin gereksiz suni tartışmalarla geçireceği boş vakti yoktur. Artık gerçeği görmenin zamanı gelmedi mi? Milli ve manevi değerlerine önem veren tüm kamu görevlilerini Türkiye Kamu-Sen çatısı altında birlik olmaya davet ediyorum."