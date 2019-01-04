Son Dakika Haberleri: Kamış Heykelcikler Galeri Çankaya'da

Kamış Heykelcikler Galeri Çankaya'da

1 saat önce

Çankaya Belediyesine bağlı Galeri Çankaya, "abARTık" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Kamış Heykelcikler Galeri Çankaya'da, System.String[]
Çankaya Belediyesine bağlı Galeri Çankaya, "abARTık" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya, "abARTık" sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçı Abdullah Şengörenoğlu'nun kamış, tahta, kuru palmiye dalı gibi malzemeler kullanarak yaptığı ironik heykelciklerden oluşuyor. 15 yıl boyunca heykelleri çamur ve taş kullanarak yapan sanatçı, geçmişten bu yana insan yaşamında yer almış kamışın sanata dönüşümünü gözler önüne seriyor. 18 Ocak'a kadar görülebilecek sergide, sanatçının farklı roller yüklediği heykelcikler toplumsal sorunlara dikkat çekiyor. İlkel silah yapımından müzik aletine kadar çeşitli konularda insanların kullandığı bir malzeme olan kargı, dünyada ilk kez figür ve heykelcik olarak kullanılıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:56 Kaynak: İHA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel
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