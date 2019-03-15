Kamışlı'da ABD Konvoyu Hareketliliği
32 dakika önce
Kamışlı'da ABD konvoyu hareketliliğiMARDİN - ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'deki terör örgütlerine gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, dün gece Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sınıra yakın bölgeden görüntülendi.
Kamışlı'da ABD
konvoyu hareketliliği
MARDİN - ABD'nin, Irak
üzerinden Suriye
'deki terör örgütlerine gönderdiği belirtilen 200 araçlık konvoy, dün gece Mardin
'in Nusaybin
ilçesinde, sınıra yakın bölgeden görüntülendi.
Dün gecede ABD tarafından PKK/YPG terör örgütüne gönderildiği belirtilen, üzerleri çadır ve brandalarla örtülü 200 araçtan oluşan konvoy, saat 22.00 sıralarında, Irak yönünden Suriye'ye girdi. Konvoy, Haseke'nin Türkiye
sınırındaki Kamışlı ilçesinden geçti. Sınır hattında bulunan Nusaybin'den görüntülenen konvoydaki araçların akaryakıt tankerleri ve değişik marina kamyonların taşıdığı görüldü. Konvoy, Suriye'nin iç kesimlerine doğru ilerledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:26 Kaynak: İHA
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