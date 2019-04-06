Son Dakika Haberleri: Kamışlı'da ABD Konvoyu Hareketliliği

Kamışlı'da ABD Konvoyu Hareketliliği

18 dakika önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinde, ABD'nin gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy hareketliliği gözlendi.

Kamışlı'da ABD Konvoyu Hareketliliği, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinde, ABD'nin gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy hareketliliği gözlendi. 

Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu siren çalarak giderken görüntülendi. Irak yönüne hareket eden 300 araçlık konvoyda, TIR'lar üzerinde zırhlı araçlar, iş makineleri, midibüs, akaryakıt tankeri gibi araçlar yer aldığı görüldü. Konvoyun geçişi sırasında Nusaybin ilçesinden görüntülenirken, konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

- Nusaybinmardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:47 Kaynak: DHA

Suriye, Nusaybin, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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