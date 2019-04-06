Kamışlı'da ABD Konvoyu Hareketliliği
18 dakika önce
ABD'ye ait olduğu belirtilen yaklaşık 200 araçlık konvoy, Suriye'den Irak yönüne doğru hareket etti.
ABD
'ye ait olduğu belirtilen yaklaşık 200 araçlık konvoy, Suriye
'den Irak
yönüne doğru hareket etti. Mardin
'in Nusaybin
ilçesindeki komşu Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinde gece saatlerinde geçiş yapan konvoy, Nusaybin'den görüntülendi. Kamışlı çevre yolundan geçen konvoydaki araçların tepe lambaları açık şekilde hareket ederken konvoy Suriye'den Irak yönüne doğru ilerlediği görüldü. Yaklaşık 1 saat süren konvoy geçişinde kapalı kasa tırların yanı sıra akaryakıt tankerleri ve bazı tırların üzerinde iş makinelerinin olduğu gözlendi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:23 Kaynak: İHA
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