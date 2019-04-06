Kamışlı'da ABD Konvoyu Hareketliliği

Kamışlı'da ABD konvoyu hareketliliğiMARDİN - ABD'ye ait olduğu belirtilen yaklaşık 200 araçlık konvoy, Suriye'den Irak yönüne doğru hareket etti.

Kamışlı'da ABD konvoyu hareketliliği



MARDİN - ABD'ye ait olduğu belirtilen yaklaşık 200 araçlık konvoy, Suriye'den Irak yönüne doğru hareket etti.

Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinde gece saatlerinde geçiş yapan konvoy Nusaybin'den görüntülendi. Kamışlı çevre yolundan geçen konvoydaki araçların tepe lambaları açık şekilde hareket ederken konvoy Suriye'den Irak yönüne doğru ilerlediği görüldü.

Yaklaşık 1 saat süren konvoy geçişinde kapalı kasa tırlar yanı sıra akaryakıt tankerleri ve bazı tırların üzerinde iş makineleri olduğu gözlendi.

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